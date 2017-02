Thomas Wynn & The Believers, Southern Rock forjado en el coro de La Iglesia

Thomas Wynn & The Believers – el grupo de seis miembros de Orlando, Florida, han sido considerados como “el músculo del Southern Rock Americano” por Soundboard – Este proyecto se encuentra rompiendo la escena sureña con el lanzamiento de su nuevo álbum, “Wade Waist Deep“, en mayo 2017 a través de Mascot Label Group.

Nombrados en el # 1 Rock Band y # 1 Country / Folk Band durante siete años consecutivos por el Orlando Weekly, esta banda, perfecta combinación de Rock y alma del sur, está firmemente apoyada por las auto-denominadas “armonías de sangre” de Thomas con su hermana Olivia, mezclando el rock clásico, con el R & B y gospel.

‘Wade Waist Deep’ está lleno de hechos que hacen que la música estadounidense sea atemporal: el profundo calor del sur de las guitarras, los ritmos complejos, las armonías impresionantes y los temas de sirven para construir una vida mejor.

Thomas Wynn & the The Believers han compartido escenario con bandas como Cheap Trick, Gov’t Mule, Medeski, Martin & Wood, SIMO, Jason Isbell y The 400 Unit, etc. Las voces apasionadas de Thomas y su entrega emocional son respaldadas únicamente por la contribución y atractiva presencia de Olivia. Hijos de una familia musical, los hermanos están fuertemente influenciados por su padre, Tom Wynn, el baterista original de los country-rockers Cowboy, así como su educación en la iglesia, donde Wynn tocaba la guitarra y el bajo en la iglesia con su hermano, mientras que Olivia cantaba el coro.

Escucha aquí “Man Out Of Time”, la primera canción que se desvela de este interesante nuevo trabajo.