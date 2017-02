Thirteen Bled Promises estrenan nuevo playthrough!

El titán alienígena Thirteen Bled Promises aterriza una vez más sobre nuestro planeta con la clara intención de aniquilar a la humanidad a base de metal extremo brutal, atroz e intergaláctico. Esta vez su ataque se produce en forma de playthrough, ¡pero menudo playthrough, terrícolas! Arremetiendo con el tema ‘Year 666 (The First Arrival)’, las cuerdas toman el mando gracias al bajo de Cosmea y las guitarras de Fran y Darío. ¡Visualizar este vídeo será tu perdición!

Este strings playthrough de ‘Year 666 (The First Arrival)’ no habría sido posible sin el encomiable trabajo de Simón de The Empty Hall Studio y Julián de Producciones Amnesia… Dos fieles aliados para esta escalada bélica desde otros mundos. Vamos, dale al play y se borrado de la faz de la Tierra.