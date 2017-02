The Voynich Code, (Portugal) anuncian nuevo sencillo y debut con Primordial Records

THE VOYNICH CODE – Death Metal Técnico, están encantados de anunciar su firma con Primordial Records, antes de su debut de larga duración esta primavera.

Para conmemorar la ocasión, la banda estrena la nueva canción ‘I, The Weak’.

Nombrado después del misterioso manuscrito Voynich, los exponentes portugueses de Death Metal Técnico son una banda que comienza a llamar la atención. Tras el éxito del debut EP Ignotum, The Voynich Code se aleja de deathcore hacia un sonido death metal más clásico.

Después de una aparición en el Reino Unido Tech-Metal Fest 2015, una gira por Portugal con Being As An Ocean, y otros eventos junto a Betraying the Martyrs, Desolated, y más de 300.000 puntos de vista sobre el anterior single ‘Antithesis’, el futuro es emocionante para una de las mejores promesas del Metal de Portugal .

Para más información:

www.facebook.com/thevoynichcode

www.twitter.com/thevoynichcode

www.instagram.com/thevoynichcode

www.youtube.com/thevoynichcode

www.thevoynichcode.bigcartel.com

https://www.facebook.com/PrimordialRecords/

http://www.primordialrecords.com/