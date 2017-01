The Treatment pondrán España patas arriba con su adictivo y pegadizo hard rock

0

Es hora de que se empiecen a abrir las puerta de los cielos del Rock’n’Roll para acoger a este quinteto de ingleses que están dispuestos a defender que el espíritu de la buena música está muy vivo. Salvando las distancias, The Treatment recuerdan con su descaro a Airbourne, cuando dieron un golpe encima de la mesa y demostraron que el Hard Rock no estaba muerto entre tanto absurdo acorde independiente.

The Treatment es una banda de hard rock británica, que se formó en Cambridge en 2008. En 2010, la banda tocó en el festival Sonisphere, concretamente en el escenario Jägermeister. Más tarde, en 2011, protagonizaron la gira por Reino Unido organizada por el sello discográfico Powerage que contó con The Treatment, junto con New Device, Lethargy y Million Dollar Reload.

Después del Medication For The Nation Tour por el Reino Unido en diciembre de 2011, la banda se fue de gira como teloneros de Alice Cooper, Steel Panther y Thin Lizzy.

The Treatment también tocó en el escenario Pepsi Max durante el Download Festival en el Castillo de Donnington (UK) el 9 de junio de 2012.

Además, en 2012, la banda estuvo de gira con Kiss y Mötley Crüe en su The Tour. En 2013 tocaron en el Ozzfest en Japón y abrieron cuatro fechas de la gira de Slash en el Reino Unido. También telonearon a Status Quo en su Frantic Tour como reencuentro de la formación original de los Status Quo en 2013.

El 29 de marzo 2015, la banda anuncia que el líder Matt Jones deja la banda y el 7 de mayo 2015, la banda anuncia que Mitchel Emms y Tao Grey son los nuevos miembros The Treatment.

Mas tarde, el 25 de julio de 2015, la banda tocó, con su nueva formación, en el Festival Steelhouse junto a Y&T, Nazareth y UFO.

En septiembre de 2015, la banda fueron los invitados especiales de la gira por el Reino Unido de W.A.S.P.

Después de sus dos aclamados álbumes The Might Hurt (2011) y Running With The Dogs (2014), la banda ha lanzado su primer disco con el sello Frontiers Music. Con Generation Me (2016), The Treatment están de vuelta para arrasar. El hard rock pegadizo de los británicos protagoniza un disco sin demasiados inventos pero muy vicioso. Un album que te recuerda al principio de Môtley Crue y acabas en los australianos Airbourne.

Estas son las fechas de su gira peninsular el próximo mes de febrero:

10 FEBRERO. SALA TOTEM (PAMPLONA)

11 FEBRERO. C.C. VALDEFIERRO (ZARAGOZA)

12 FEBRERO. ROCKSOUND (BARCELONA)

14 FEBRERO. VENENO STEREO (CASTELLÓN)

15 FEBRERO. SALA QUASAR (PALENCIA)

16 FEBRERO. SALASON (CANGAS DO MORRAZO)

17 FEBRERO. SALA COPÉRNICO (MADRID)

18 FEBRERO. SALA GAMMA (MURCIA)