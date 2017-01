The Sweet Metal Band, Crawling From Hell, The Great Destroyer X en Madrid!!!

0

Nuevo concierto en Madrid de los valencianos THE SWEET METAL BAND el próximo 14 de enero en la Sala Republik Club para presentarnos su nuevo disco “The Farm”.

Estarán acompañados por un par de bandas de lujo, Crawling from Hell que estarán presentando su primer Ep, “Chapter 1: The Monster Awakens” disponible desde el 20 de noviembre, muy, pero que muy recomendable…

Y también tenemos el placer de contar con The Great Destroyer X que con su característico estilo sin concesiones, directo y agresivo aderezado con toques alternativos, no dejan indiferente a nadie.



Las entradas ya podéis conseguirlas a tan SOLO 6€ a través de Entradium aquí https://entradium.com/entradas/tsm-tgdx-cfh



O bien contactando con las bandas locales, en persona o a través de sus redes sociales, además, INCLUYE CONSUMICIÓN!!



Igualmente en taquilla, el mismo día del concierto a 8€



THE SWEET METAL BAND: https://www.facebook.com/THE-SWEET-METAL-BAND-1010122842…/

CRAWLING FROM HELL: ️https://www.facebook.com/CrawlingFromHell/

THE GREAT DESTROYER X️https://www.facebook.com/thegreatdestroyerx/

Evento en facebook: https://www.facebook.com/events/1644248922542722/

¡¡¡A partir de las 20:00 os esperamos!!!