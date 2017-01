THE PICTUREBOOKS – Estrenarán su nuevo trabajo ‘Home is a Heartache’ el 10 de marzo a través de Another Century Records

0

“El dúo de moteros Fynn Claus Grabke y Philipp Mirtschink crean una terrorífica, banda sonora a lo David Lynch que apela a los fans de Nick Cave, Tom Waits, the Gun Club y todas las grandes habilidades de Jack White a la guitarra.” — Alternative Press

El dúo de blues-rock The Picturebooks están muy emocionados de anunciar el estreno de de su nuevo álbum ‘Home is a Heartache’ que saldrá el 10 de marzo a través a través de Another Century Records. El dúo alemán — Fynn Claus Grabke [cantante y guitarra]y Philipp Mirtschink [batería] — realizan un rock duro saturado con blues, con Fynn tocando una guitarra color oscuro y estilo vintage conseguida a través de los numerosos viajes por el mundo que ha realizado, mientras Philipp golpea sin piedad una batería que consiste en unos enormes tambores, ningún platillo instrumentos de percusión hechos por él mismo, campanas y muchas más sorpresas para los oyentes.

The Picturebooks explican: “Hemos estado girando con nuestro primer álbum ‘Imaginary Horse’ más de dos años por Europa y Norte América — recorrimos incontables km en una pequeña furgoneta por carreteras infinitas, y vivíamos en hoteles, sofás, y a veces, simplemente en la parte de atrás de nuestra furgoneta. Cuando finalmente volvimos a casa la música empezó a supurar y terminamos de componer, grabar y mezclar ‘Home is a Heartache’ en nuestro garaje en tan sólo unos pocos meses. Para nosotros simboliza este viaje donde nos encontramos y la música que queremos difundir, dándole todo por nuestra parte todos los días y todas las noches.

Algunos de los títulos de las canciones lo dicen todo “On These Roads I’ll Die,” “Wardance,” “I Need That Oooh,” “Inner Demons,” “I Came A Long Way For You,” y “Home Is A Heartache.”

Home is a Heartache es el segundo álbum de la banda y su debut con el sello Another Century.

Los 14 temas que contiene el disco fueron grabadas en el garaje de la banda, donde ellos pasan la mayor parte del tiempo arreglando motos y choppers. El álbum captura una energía cruda, rica con una reverberación realmente natural, un aura industrial y un destello espiritual. La pre venta del álbum empezará el 27 de enero de este 2017.

The Picturebooks han recibido un gran aclamo, no sólo por su música, si no también por su gran habilidad a la hora de tunear y construir motos y de hacer skate. La banda ha salido en numerosos artículos de medios como Noisey/Vice, Daytrotter, y Alternative Press, por nombrar a algunos, mientras que los diseños de motos de la banda han salido en las revistas más importantes de motos de todo el mundo, incluida Easyriders (Estados Unidos), Custombike (Alemania), Dice Magazine (GB), Hot Bike (Japón), y muchas más.

THE PICTUREBOOKS gira con MONSTER TRUCK EU/GB 2017:

07.04. Bikini – Barcelona, Spain

08.04. Caracol – Madrid, Spain

09.04. Cafe Antzokia – Bilbao, Spain