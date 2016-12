The Hum nos presentan su segundo LP “beLIEve”

0

La banda de Math Metalcore The Hum de Fuengirola, Málaga fundada en 2012 nos presenta su nuevo disco titulado “beLIEve“.

The Hum es cuenta con componentes de otras bandas como Concrete Tree, Chaos Before Gea y Southwind y ahora es el momento de presentarnos su segundo disco.

Este disco cuenta con 10 temas que abarcan estilos desde el Mathcore más enfermizo hasta el Metal Industrial más sutil pasando por partes más progresivas o melódicas. La dinámica de voces entre los guturales de Christian (voces) y los melódicos de David (Guitarra y segundas voces), los arreglos y punteos de guitarra de William McShepard, y la increíble sección rítmica de los hermanos Shannon (James, batería, y Martin, bajo) dotan al disco de una combinación magistral de estilos.

Disco grabado en Wave Nations Studios (Ronda, Málaga), que hará las delicias de seguidores de grupos como 36 Crazyfists, August Burns Red, Inhale/Exhale, Lamb Of God, DevilDriver, Revocation, The Dillinger Escape Plan, Tool, Children Of Bodom, Converge, Circle of Dust, KMFDM, y un largo etcétera.