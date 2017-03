¡Todo sobre The Dualism, el nuevo disco de Sickroom!

Sickroom, la veterana formación de death metal de Tortosa, ya lo tiene todo listo para lanzar su segundo trabajo el próximo viernes 7 de abril. Grabado y mezclado por Mario Patiño y Edgar Beltri en los estudios La Atlántida de Barcelona, The Dualism ha sido masterizado por Brad Boatright en los Audiosiege de Portland, Estados Unidos. En estos nuevos seis temas los catalanes suenan potentes y afilados, aportando una buena dosis de velocidad sin olvidarse de las melodías de guitarra. Así, Sickroom logran emparentarse tanto con la nueva escuela del death metal como con la vieja, y es por eso que esta obra gustará a cualquier fan de All Shall Perish, The Black Dahlia Murder, At The Gates, Within The Ruins, As Blood Runs Black o Whitechapel.

En muy breve lanzaremos el primer single de The Dualism, pero antes os dejamos con el listado completo de temas y su portada. ¡El 7 de abril Sickroom nos darán caña de la buena con The Dualism!

1. Rivers Of Blood

2. Red Eclipse

3. Taste My Flesh

4. The Secret

5. Quinta Essentia

6. Xalera Fosca

Facebook: www.facebook.com/sickroomdeath

Twitter: https://twitter.com/SICKROOMTORTOSA

Instagram: www.instagram.com/sickroom.tortosa

Bandcamp: https://sickroomdeath.bandcamp.com

Bigcartel: http://sickroom.bigcartel.com