THE CHARM THE FURY – Realiza vídeo para ‘Down On The Ropes’

La banda de metal con sede en Amsterdam THE CHARM THE FURY ha lanzado el video musical de su nueva canción ‘Down On The Ropes’. También han comenzado la pre-orden para su próximo álbum »The Sick, Dumb & Happy«.

Obtener la versión digital de ‘Down On The Ropes’ ahora en

»The Sick, Dumb & Happy« será lanzado el 17 de marzo a través de Nuclear Blast (mundial) y Arising Empire (Europa).

La banda comenta sobre el álbum y la portada: “Este disco es un corte transversal del sonido de metal que esperamos resucitar en los próximos diez años.Un regreso a las raíces de thrash, himnos headbanging y la composición de canciones probado que hizo metal tan grande En los años 80 y 90.

Encontramos a Robert Sammelin a través de una aplicación, vimos su trabajo e inmediatamente supe que este era nuestro tipo. Sigue dibujando sus diseños, creando algunas imágenes de estilo cómico completamente surrealistas. Al trabajar con él en realidad nos enteramos de que él hizo obras de arte clave para Battlefield 1, que es una locura. Le dimos la idea aproximada para el cráneo de ojos espirales, el esquema de colores y las salpicaduras de sangre era toda su idea. Queríamos algo diferente y creemos que él creó una pieza completamente única, mejor que cualquier cosa que pudiéramos inventar “.

Mira el teaser de su próximo álbum aquí: https://youtu.be/SMVrSvgM1rk

THE CHARM THE FURY ha madurado desde su debut. Con varios de los festivales más grandes de Europa en su haber, han transformado su sonido en una losa asombrosa del metal ultra-moderno pero absolutamente distintivo que astutamente y honesto redefine lo que el CHARM THE FURY se trata. Impulsado por un desagrado colectivo por el estado del mundo en el siglo 21, la banda grabó un álbum enojado, respaldado por una inteligencia feroz y un deseo sincero de despertar a la gente de sus estupores digitales.

Con más detalles sobre el nuevo álbum de la banda por venir, el momento crítico ha llegado: EL CHARM THE FURY está armado, listo y hambriento para el próximo gran empujón. Cuando explota en 2017, el dinero inteligente está en estos noisemakers intrépidos que demandan su lugar legítimo entre la nueva élite del metal. Tienen las canciones, la determinación y el carisma para hacer que suceda.

THE CHARM THE FURY son:

Caroline Westendorp – Voces

Mathijs Tieken – Batería

Rolf Perdok – Guitarras

Martijn Slegtenhorst – Guitarras

Lucas Arnoldussen – Bajo

Www.facebook.com/thecharmthefury | Http://www.thecharmthefury.com/ | Https://twitter.com/thecharmthefury