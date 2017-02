The Beach Boys en Fuengirola

La gira mundial 2017 de la histórica banda The Beach Boys visitara España en el año 2017. En principio solo serán 4 paradas a principios de verano: Palma de Mallorca (18 de junio), Valencia (21 de junio), Madrid (22 de junio) y Fuengirola (24 de junio). Cabe destacar que el concierto de Madrid será en el Teatro Nuevo Alcala, un recinto con muy reducido aforo.

La banda formada por los componentes originales de la banda repasara sus éxitos de toda la vida como “Surfin USA”, “I Get Around” o “Wouldn’t it be Nice” entre muchos otros. Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta o se pondrán próximamente en Ticketea (Palma de Mallorca), Teatro Nuevo Alcala o CanalTicket (Fuengirola).

