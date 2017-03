THE 69 EYES – En España en mayo!

Con el invierno llegando a su fin, los legendarios vampiros THE 69 EYES de Helsinki se arrastran de sus criptas y están de nuevo dispuestos a frecuentar Europa con su mezcla única de metal gótico y rock ‘n’ roll. Después de múltiples fechas en su país de origen, Finlandia, la banda invade España, Italia y Alemania, para no sólo presentar su último opus Universal Monsters «a los aficionados.

“Tienes que invitar a un vampiro a venir y el vampiro aparece”, dice el cantante Jyrki 69. “Prometimos ir donde quiera que tengamos fans ahora y eso es lo que estamos haciendo.Finlandia en sí nos mantiene ocupados, pero vamos a volver a España , Italia y Alemania antes del verano.También tenemos algunos festivales góticos cool reservados y también estamos tocando en un continente que no hemos visitado durante mucho tiempo.El otoño nos trae algo que he estado esperando para pasar por muy largo tiempo…”

Mientras que la canadiense THE CREEPSHOW ya ha sido anunciada como un acto de apoyo para Alemania, en las fechas españolas, la banda se unirá con EMBELLISH e Italia será sacudida por THE STRIGAS así como rockeros oscuros basados ​​en VLAD IN TEARS.

Estos son los próximos shows confirmados:

05.05. E Madrid, Sala Arena +

06.05. E Barcelona, Salamandra 1 +