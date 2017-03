TANKARD – Revelan portada y nuevo tema.

¡Es su año de jubileo! ¡35 años de TANKARD!

Y, por supuesto, una banda sonora adecuada no puede ser descuidada para la ocasión. El 17º álbum de estudio de la banda se titulará »One Foot In The Grave« y será lanzado el 2 de junio de 2017 a través de Nuclear Blast.

Hoy, la banda presenta la portada del album aniversario. Con esto, la mascota de la banda icónica, el TANKARD-Alien, celebra su regreso después de unos 13 años de ausencia. El extranjero nació en 1989 con el “Alien-EP” y ya ha grabado cinco portadas de discos. El club de fans TANKARD “Maniac Aliens” también lleva su nombre.

La obra de arte fue traída a la vida por Patrick Strogulski, que es un estudiante de Sebastian Krüger, el ex artista de cubierta de TANKARD. También creó las obras de portada para “A Girl Called Cerveza” y “R.I.B.”.

Vocalista Gerre comenta:

“El señor Strogulski ha creado de nuevo una verdadera obra maestra y se superó a sí mismo.

Nuestro primer plan era, que yo estaría en la portada en lugar del extranjero … pero, afortunadamente, terminó siendo el extranjero … ”

Song-Premiere en la radio alemana “Rock Antenne”:

El 8 de abril de 2017, TANKARD, junto con ROCK ANTENNE, presentará el debut single “Arena Of The True Lies”. En el programa “Tuff Stuff” (a partir de las 11 pm) el presentador Thomas Moser transmitirá la nueva canción. Puede encontrar más información sobre la sintonización en

Http://www.rockantenne.de/empfang/

“One Foot In The Grave” fue grabado en Gernhart Studio (Troisdorf, Alemania) junto con el productor Martin Buchwalter (DESTRUCTION, SUIDAKRA) en enero de 2017.

La banda ya ha publicado un trailer de estudio en el que puedes echar un vistazo detrás de las escenas de la producción del disco. Además, también puedes escuchar los fragmentos de la primera canción.

No te pierdas Kings Of Beer en directo:

05.05. D Köln – Underground

06.05. D Rheine – Hypothalamus

24.06. D Dischingen – Rock am Härtsfeldsee

01.07. D Gardelegen – Metal Frenzy Open Air

05.08. D Wacken – Wacken Open Air

26.08. D Cham – L.A. Moshclub-Festival

02.09. D Katzenbach – Metallergrillen

22.09. P Porto – Hard Club

23.09. P Lisbon – Cine-Teatro De Corroios

06.10. D Erfurt – From Hell

07.10. D Rostock – M.A.U. Club

08.10. D Braunschweig – B58

28.10. GE Tiflis – tba

25.11. MAL Johore – Rockin

01.12. D Nürnberg – K4-Festsaal

02.12. D Berlin – BiNuu

29.12. D Frankfurt – Batschkapp (TANKARD & Friends Festival)

30.12. D Ingolstadt – Eventhalle Westpark