Tanda de novedades para el Montgorock Xàbia Festival 2017

0

Tras anunciar a M Clan hace pocos días, la organización da un paso más y anuncia la zona oficial de acampada que estará ubicada a pocos metros del festival

Montgorock sigue atendiendo las peticiones de sus seguidores y ofrece una preparada zona para acampar con seguridad 24 horas, servicio de taquillas, duchas con agua caliente, baños, puntos de luz, supermercado con productos de primera necesidad; a tan solo 300 metros de la playa y, junto al recinto donde se celebran todas las actuaciones. Un espacio totalmente cuidado y que estará disponible desde el viernes 12 de mayo, al domingo 14 de mayo a medio día.

Además de este alojamiento, son múltiples las posibilidades de pernoctar en Xàbia con precios adaptados a todo tipo de bolsillos: campings de la zona, hoteles, hostales, pensiones o apartamentos. Esta información ampliada está disponible en la sección ‘donde dormir’ de Turismo Xàbia www.xabia.org

Actualmente el abono más camping se encuentra a un precio de 52 € o suplemento de 20 € si ya se adquirió el abono. Sin duda, un buen momento para organizar dos días de festival junto a verdaderas joyas del rock and roll nacional M Clan, Leiva, La Fuga, Sidecars, Los Zigarros, Aurora & The Betrayers, Los Bengala, Badlands y The SaltitoS.

También Montgorock 2017, tal como en otras ediciones, colabora en acciones benéficas. Este año, el festival donará parte de la recaudación al aula CYL del colegio público El Arenal de Xàbia, cuya labor es estimular las cualidades de niños con autismo y así mejorar su calidad de vida, próximamente se abrirá un apartado en la web del festival para explicar detalladamente las labores de apoyo que se realizan en este tipo de aulas.

Cualquier persona que vaya a comprar el abono, también podrá aportar su granito de arena para esta causa benéfica ya que se ha habilitado un espacio para donativos que puede ser de 1€, 2€ ó 5€

El festival sigue apostando por la calidad y son muchas las novedades que se van sumando para que el fin de semana del 12 y 13 de mayo, suene el rock and roll en toda la comarca de La Marina Alta. Toda la información, disponible en www.montgorock.es