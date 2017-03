TAN SÓLO DOS MESES PARA VER A GUNS N’ ROSES EN BILBAO

Comienza la cuenta atrás para la actuación que ofrecerán el próximo 30 de mayo Guns N’ Roses en Bilbao. El concierto de los californianos en la capital vizcaína será el primero en el Estado, dentro de su gira mundial ‘Not in this lifetime tour’, además de la primera actuación que acogerá el nuevo estadio de San Mamés. La segunda parada del grupo tendrá lugar el 4 de junio, en el Estadio Vicente Calderón (Madrid).

Ahora sí que sí, la maquinaria está ya en marcha y viene con toda su fuerza. Con Axl Rose al frente, y junto a los miembros de la formación, Slash y Duff MacKagan, la mítica banda americana, reunida de nuevo, hará temblar San Mamés en un reencuentro inédito. El próximo 27 de mayo iniciarán esta nueva parte del tour en el Castillo Slane de Dublín, para continuar por todo Europa y Norte América, recorriendo más de 30 estadios en total y visitando ciudades como Londres, París o Viena. Más de dos millones de tickets vendidos en la primera parte del tour, con ‘sold out’ en todas las fechas ofrecidas en Sudamérica, con 13 estadios incluidos, han convertido a esta gira en una de las más exitosas y esperadas de los últimos tiempos.

GUNS N’ ROSES

NOT IN THIS LIFETIME TOUR

Bilbao, 30 de mayo, Estadio San Mamés

Guns N’ Roses: 21.30h/ Artista invitado: 20.00h

Precios: desde 60€ + gastos

Puntos de venta: www.ticketea.com, www.lasttour.net , www.gnrbilbao.com,

Madrid, 4 de junio, Estadio Vicente Calderón

¡ENTRADAS AGOTADAS!