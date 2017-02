Supernatural: próximos conciertos – Ourense, A Coruña

Los próximos días 17 y 18 de Marzo, tendremos el gusto de estar presentando nuestro trabajo en dos plazas tan importantes como lo son la Sala Berlín de Ourense y el Fórum Célticum de O Burgo ( A Coruña) respectivamente.

Entradas: 5€ ant || 8€ taq // Venta: Café Trampitán Ourense , Matiz, o en Sala Berlín Ourense a través de su Facebook.

Sábado 18 Marzo Sala Fórum Célticum – A CORUÑA (C/ Acea da Ma, 16, Bajo / O Burgo – A Coruña)