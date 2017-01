SUM41 confirman conciertos en España coincidiendo con la publicación de su nuevo álbum ’13 Voices’

0

¡SUM41 es una de las bandas más icónicas del pop-rock/punk de los 90 y regresan con nuevo álbum y tour europeo! ’13 Voices’ es el nuevo álbum de estudio de los canadienses y el próximo mes de Enero, comenzarán su gira europea en Barcelona el día 17 de enero, el 18 en Madrid y el 21 en Bilbao. Una oportunidad única para disfrutar del mejor punk con SUM41.

La banda multiplatino abandonó los escenarios en 2013 tras una extensa gira de su álbum ‘Screaming Bloody Murder’. Fue sin duda uno de los grandes tours de la banda en sus 20 años de carrera, incluso fueron nominados a los Grammy por primera vez. Aunque todo no podía ser bueno y su vocalista, guitarra y productor Deryck Whibley sufrió grandes problemas de salud.

Whibley se pasó los meses de Abril y Mayo de 2014 dentro y fuera de los cuidados intensivos con su madre y mujer a su lado. ‘Encontrarme de esta manera me hizo darme cuenta de que las cosas que realmente me importaban eran la música, grabar discos y estar cada vez mejor para poder volver a los escenarios cuanto antes’, declara el propio Whibley. ‘Escribir me dió un motivo para seguir así que empecé bocetos e ideas. Me ponía películas sin sonido e intentaba hacer riffs de guitarra y poner música a las imágenes. La mayoría eran de Tim Burton o Quentin Tarantino. Este proceso me hizo trabajar de una manera que nunca lo había hecho y me hizo pensar que estaba escribiendo una pieza para una banda sonora llamada ‘hard-score punk’.’

Pronto se reuniría con sus compañeros en su casa de Los Angeles y empezaron a surgir los temas que ahora componen el nuevo álbum de SUM41, ’13 Voices’.

En enero será cuando arranquen su gira europea y será en España donde darán sus primeros y esperados conciertos de regreso. Sin duda una gran noticia para todos los amantes de la ola punk que enganchó al mundo entero.

Las entradas se pueden adquirir en la preventa exclusiva de livenation.es el 13 de Octubre. Al día siguiente, 14 de Octubre, se activará la venta general en todas las plataformas habituales de venta: Ticketmaster.es, livenation.es y red ticketmaster: Carrefour, FNAC + Halcón Viajes)

17 de Enero – Barcelona, Razzmatazz

18 de Enero – Madrid, Barclaycard Center (Ring)

21 de Enero – Bilbao, Santana 27