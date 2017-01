Striker – Nuevo álbum, “Striker” el 24 de Febrero

0

STRIKER – “Si decides cambiar parte de tu vida, necesitas salir y vivirla, no sólo fantasear con ella”. Así es como Striker explica lo que está detrás de la nueva canción “Born To Lose”, el primer single de su nuevo álbum de estudio, “Striker”. Con el nuevo video lírico, la banda invita a los fans a comenzar el nuevo año.

Los propios miembros de la banda demuestran que toman esta declaración en serio por la velocidad que muestran. Desde la exitosa instalación de la propia discográfica independiente Record Breaking Records, Striker ha adquirido el estatus de la banda de metal de más rápido crecimiento de Canadá.

No más de un año después del lanzamiento del premiado álbum “Stand In The Fire” en febrero de 2016, el nuevo álbum titulado “Striker” saldrá el 24 de febrero de 2017.

La exclusiva campaña de pre-orden en www.strikermetal.myshopify.com/ se ejecuta del 9 al 30 de enero de 2017. Los ordenadores aquí tendrán una descarga gratuita instantánea del primer single “Born To Lose” – el perfecto adelanto del nuevo álbum épico de Striker . Junto con la campaña de pre-orden, la banda hará una gira por los Estados Unidos y ofrecerá “Lethal Amounts of Shred”, mientras que acompaña a Sonata Arctica en su gira europea de febrero a abril de 2017.

El video de la lírica “Born to Lose”:

El video lírico de “Born To Lose” muestra a los canadienses en una situación que se ha vuelto todo natural para ellos durante los conciertos en todo el mundo – en gira, entre cerveza, pizza y, sobre todo, celebrando la libertad que enfatizan no sólo en esta Pista: “Si no te hace querer tirar abajo y fiesta entonces nada lo hará.”

No es sólo en gira que los cuatro viven con el lema Full Speed o no Speed y logran entretener a la audiencia con volteretas puntuales hechas de melodías enérgicas y poderosos riffs de guitarra que golpean como una bala calibre .50 entre los ojos.

El nuevo álbum “Striker”:

La meta para el quinto álbum de estudio de la banda “Striker” es clara: se centra en lo importante cuando se trata de colocar buenos rifs en la creciente base de fans, como dice la banda: “Este es nuestro álbum de no bullshit. Cortamos todo lo que no era absolutamente necesario y manteníamos todo corto y directo, rezamos al altar del metal pesado todos los días y hay algunas ideas musicales que persisten en el tiempo y otras que no.

El álbum podría ser tomado directamente de los tiempos gloriosos de heavy metal como la audiencia se ve atrapado en el círculo creciente de coros pegadizos y voces poderosas y limpias. Todo el mundo listo para saltar en el “cicle pit” pronto tendrás la posibilidad de estar convencido de la impresionante evolución de la banda desde el lanzamiento del año pasado.

Temas:

1. Former Glory

2. Pass Me By

3. Born To Lose

4. Cheating Death

5. Shadows in the Light

6. Rock the Night

7. Over the Top

8. Freedom’s Call

9. Curse of the Dead

10. Desire