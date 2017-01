Stolen Rhodes inundarán Ourense de auténtico rock de raíces americanas

0

El cuarteto americano Stolen Rhodes llegará procedente de Philadelphia aunque en sus inicios, que se remontan a 2008, estaban asentados en New Jersey donde publican sus primeros trabajos: “From the Dark Side of 88′ EP 2009 , “Slow Horse’ EP y su primer LP ‘Falling Off the Edge’ 2011, álbum con el que consiguen llamar la atención de la industria y de algunos promotores que no dudan en darles la oportunidad de abrir para bandas como Lynyrd Skynyrd, Molly Hatchet, Gov’t Mule, Blackberry Smoke…

Vienen por primera vez a Europa para presentar su último trabajo “Bend with the wind” 2016, un álbum donde demuestran que han conseguido la madurez suficiente como para librar una gira de gran envergadura sin sucumbir en el intento.

No estamos ante una banda sureña, estamos ante una banda de rock que no oculta su pasión por las raíces de la música americana y del rock&roll en general. Sus canciones oscilan entre sonidos y melodias que te recordarán a bandas como Bruce Springsteen, Tom Petty, Allman Brothers, Pearl Jam, Willie Nelson, Steve Earle, Canned Heat,…