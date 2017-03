SOZIEDAD ALKOHOLIKA “Sistema Antisocial”

El quinteto de Vitoria-Gasteiz SOZIEDAD ALKOHOLIKA presentó a los medios su nuevo trabajo discográfico, “SISTEMA ANTISOCIAL“, el pasado 27 de Febrero en la ASOCIACION DE INTERPRETES Y EJECUTANTES.

El disco saldrá a la venta el próximo 3 de Marzo y será publicado por la discográfica Maldito Récords. En él, la Banda formada por Juan (Voz), Jimmy (Guitarra), Íñigo (Guitarra), Pirulo (Bajo) y Alfred Berengena (Batería), demuestra que el tiempo no ha hecho mella en ellos, que no han perdido ni un ápice de la energía y rabia que tenían cuando, hace ya unos 30 años, empezaron sus andanzas en esto del Thrashcore.

Sistema Antisocial se grabó en los Estudios Gardelegi, Your Sound Recording y Antfarm, y de su mezcla y masterización se encargó Tue Madsen. En sus 13 temas el grupo descarga toda su rabia contra el sistema y quienes lo representan de un modo brutal. En la presentación pudimos escuchar completos los 13 cortes que integran el álbum y lo cierto es que se trata de un trabajo muy potente, en el que el grupo no se ha cortado ni un pelo a la hora de expresar su punto de vista sobre la situación actual de nuestro país. Debo reconocer que personalmente veo las cosas de un modo distinto a como el grupo las cuenta en temas como, por ejemplo, “Policías En Acción“, pero desde un punto de vista estrictamente musical, tanto este tema como los otros 12 incluidos en el disco me parecen de una calidad incuestionable.

La fecha elegida para el lanzamiento del disco, el 3 de Marzo, no es casualidad. El grupo quiere rendir un homenaje a los cinco obreros de Gasteiz que en el año 1976 fueron asesinados tras salir de una asamblea. Este hecho queda reflejado en el tema “No Olvidamos, 3 de marzo”.

Sistema Antisocial es el primer trabajo de estudio del grupo en el que participa Alfred, quién desde el año 2012 ocupa el puesto que dejara vacío el Batería Roberto Castresana, debido a una lesión en un hombro que le impide tocar la Batería (o al menos, tocarla del modo en que un grupo como éste requiere…). El disco cuenta con las colaboraciones de Mark “Barney” Greenway, de NAPALM DEATH, a las voces en “Policías en Acción”, y Odei y Magu, de ARKADA SOCIAL y Roberto SA han colaborado en los coros.

Sistema Antisocial no es sólo un disco, es un jodido conflicto.

Web

Facebook

Tweeter

Youtube

Track List:

1- Causas Podridas

2- Fugitivos

3- No Olvidamos, 3 de Marzo

4- Alienado

5- Cuentas Pendientes

6- Resurgir

7- Más Ruinas

8- Policias En Accion

9- Alkohol

10- Farmacocracia

11- Siervo de Derechas

12- Sistema Antisocial

13- Desconocido Habitual

Integrantes: