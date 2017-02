SOZIEDAD ALKOHOLIKA: Presentan en Radio3 “Sistema Antisocial” que se publicará este viernes.

Soziedad Alkoholika, presentaron ayer en el programa EL VUELO DEL FÉNIX de Radio 3, su nuevo trabajo “Sistema Antisocial” que verá la luz el próximo viernes, 3 de marzo.

Escucha aquí el podcast de la entrevista y descubre el avance que el grupo hizo en el programa.

Soziedad Alkoholika, el imparable quinteto de Vitoria-Gasteiz, integrado actualmente porJuan a la voz; Jimmy e Iñigo a las guitarras; Pirulo al bajo y, desde 2014, por Alfred Berengena a la batería, vuelve a sentar cátedra con su nuevo disco, Sistema Antisocial, poniendo incontestable banda sonora a los tiempos actuales; cosa del antisocial orden mundial, oscuros para el planeta en general. Y vuelven a hacerlo renovando su desafiante concepción del thrashcore: marcando territorio con su vendaval sonoro, remarcando estilo y predicamento de manera brutal.

Sistema Antisocial se grabó en Gardelegi Studios (EH); Your Sound Recording Studio(CAT) y Antfarm Studio (DK), y fue mezclado y masterizado por Tue Madsen, encargándose de la producción Jimmy S.A. El diseño corre a cargo de Kike Núñez y Maldito Records, sello responsable de su publicación. 13 temas integran el álbum, siendo la fecha de su publicación el 3 de marzo: Causas Podridas, Fugitivos, No Olvidamos, 3 de Marzo;Alienado, Cuentas Pendientes, Resurgir, Más Ruinas, Policías en Acción, Alkohol,Farmacocracia, Siervo de Derechas, Sistema Antisocial y Desconocido Habitual. 13 trallazos de sonoridad densa y esencialmente grave, como el actual estado del sistema. En esta ocasión han contado con la colaboración de Mark “Barney” Greenway, de Napalm Death, a las voces en Policías en Acción, mientras que Odei y Magu de Arkada Social yRoberto SA ayudaron con los coros de las canciones. Como nota relevante apuntaremos que este es el primer trabajo del grupo que graba Alfred, titular de las baquetas desde que en 2012 se viera obligado a cederle el puesto Roberto Castresana por una lesión en un hombro.

La fecha del lanzamiento, 3 de marzo, no ha sido elegida al azar: no en vano desde 1976 figura en color negro en los anales de la historia. En color negro luto marcado en rojo a fuego. En rojo sangre. A fuego… real, como el que acabó con las vidas de cinco obreros enGasteiz tras la celebración de una asamblea, convirtiéndose la jornada en el particular bloody Sunday de la ciudad. Dicha matanza queda reflejada en el tema No Olvidamos, 3 de Marzo.

Con el 30 cumpleaños del grupo en lontananza, efeméride que tendrá lugar en 2018,Soziedad Alkoholika analizan de forma crítica -o hacen la autopsia más bien- al estado del mundo, desplegando su inusitada brutalidad musical. Dejando al descubierto con sus canciones las distintas brutalidades del sistema, desembozado actualmente de cualquier tipo de careta y eufemismo. Denunciando el grupo la lacra de los distintos terrorismos que acechan a los pobres con esta, su nueva demostración de fuerza, con las cuerdas de acero de Jimmy e Iñigo sonando afiladas y al filo, aceradas y aceleradas sin piedad junto con las de Juan: con las cuerdas vocales del carismático cantante, sobre la pétrea base rítmica cimentada por Pirulo y Berengena.

Sistema Antisocial: S.A. renovando caudal con su nuevo silo de misiles con forma de canciones, percutidas cual torpedos llamados a hacer diana: he aquí a los alaveses, pura ciclogénesis activa, regalándonos nuevos buenos momentos en un disco más.

J. ÓSCAR BEORLEGUI