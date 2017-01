SLAYER – Edita un libro de comics “Repentless #1”

0

SLAYER, la banda de thrash / metal más dura del planeta, verá el número 1 de su serie de tres cómics “Repentless” lanzado el 25 de enero a través de Dark Horse Comics.

La serie de cómics se basa en los brutales videos musicales de SLAYER, escritos y dirigidos por B.J. McDonnell (Hatchet III) y escritos por el director / productor Jon Schnepp (Metalocalypse, The Venture Bros, The Death of Superman Lives). El artista de “Twilight Zone”, Guiu Vilanova, creó la obra de arte interior, mientras que el artista británico Glenn Fabry, ganador del premio Eisner, dibujó la portada de la edición # 1, y Eric Powell (The Goon, Hillbilly) creó la portada de la variante.

Tom Araya, de SLAYER, dijo: “Estamos diciendo la historia que siempre hemos contado sobre la sociedad y cómo los seres humanos se tratan”.

Puede pre-ordenar los cómics en nuestra tienda Nuclear Blast:

Http://nblast.de/SlayerNB

Durante más de tres décadas, SLAYER ha demostrado que es la banda suprema de thrash-metal en el planeta, la banda con la que otros se miden y aspiran a ser. Su pertenencia a “The Big Four” – METALLICA, SLAYER, MEGADETH y ANTHRAX – las cuatro bandas que definieron el género thrash / metal – asegura su lugar en la historia de la música. Los ganadores de dos premios Grammy también han acumulado una abundancia de álbumes de oro certificados junto con premios “Best …” de medios de todo el mundo, incluyendo Kerrang !, SPIN, Metal Hammer, Revolver y Esquire. A lo largo de la historia de SLAYER, la banda nunca ha vacilado en desencadenar su ataque sónico extremo y enfocado, y, a diferencia de muchos de sus contemporáneos que “comercializaron” su sonido, SLAYER se ha mantenido aplastante y brutal, negándose rotundamente a atender a la corriente principal. El miembro fundador de SLAYER, el guitarrista Jeff Hanneman falleció en 2013, y el guitarrista de EXODUS, Gary Holt, ha estado ocupando su lugar desde entonces. Paul Bostaph, quien fue baterista de SLAYER desde ’94 – ’01, ha vuelto y el bajista / vocalista Tom Araya y al guitarrista Kerry King, son los únicos dos miembros originales.

En Septiembre de 2015, SLAYER lanzó “Repentless”, el 12º álbum de estudio de la banda, el primero sin Hanneman y el primero con el productor Terry Date, para difundir las críticas y el debut más alto de la historia de la banda. La banda también se asoció con el director BJ McDonnell por tres videos de alto concepto y brutales para el álbum ‘Repentless’, luego para ‘You Against You’ y el más reciente, ‘Pride in Prejudice’.

Vea los clips aquí:

‘Usted contra usted’: https://www.youtube.com/watch?v=2zhi3FmTUFg

‘Repentless’: https://www.youtube.com/watch?v=yjb0j9l1sz4

‘Pride In Prejudice’: https://www.youtube.com/watch?v=eF5iMLldBzE

