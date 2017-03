Sickroom publican el single ‘Taste My Flesh’

The Dualism , el nuevo EP de Sickroom, saldrá a la venta el próximo viernes 7 de abril, así que ya va siendo hora de empezar a catar su contenido musical. Los death metaleros de Tortosa han elegido ‘Taste My Flesh’ como primer adelanto de este lanzamiento, y lo cierto es que han acertado de pleno. En este single los catalanes tiran de caña, velocidad y melodía en una canción que cuenta con todas las variantes de su propuesta. De esta forma, ¡con ‘Taste My Flesh’ puedes hacerte una buena idea de cómo suenan las demás cinco canciones que completan The Dualism!

Sickroom han apostado fuerte por su nuevo EP y con ‘Taste My Flesh’ vas a empezar a comprender por qué.

Facebook: www.facebook.com/sickroomdeath

Twitter: https://twitter.com/SICKROOMTORTOSA

Instagram: www.instagram.com/sickroom.tortosa

Bandcamp: https://sickroomdeath.bandcamp.com

Bigcartel: http://sickroom.bigcartel.com