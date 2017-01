0

“Sentence Day” es el nuevo single de Obituary incluido en su nuevo trabajo de nombre homónimo. Éste se pondrá a la venta el 17 de marzo con Relapse. Ha sido grabado en el estudio que el grupo posee en Tampa y está compuesto por diez canciones.

Como primer adelanto, OBITUARY ha elegido el single “Sentence Day”, para el que ha realizado un videoclip tomando fotos de la banda de su último tour mundial a modo de collage en movimiento. Podéis verlo a continuación.

Estos son los motivos que llevaron a la formación a llamar al disco “Obituary”, según sostiene el cantante John Tardy:

“Cuando componemos discos, los títulos de canciones y álbumes es lo último que tenemos en la cabeza. Sabemos que las canciones en sí mismas es lo más importante, así que con este décimo disco de estudio y cerca de tres décadas como banda, pensamos que era el momento perfecto para un disco homónimo. Siempre ayuda tener una portada bestial así que trabajamos con Andreas Marschall, le dimos nuestras ideas y le pedimos disparar la artillería pesada para crear un logo épico”.

OBITUARY se ha expresado así sobre el nuevo álbum:

“No podíamos estar más emocionados. Fue brutal componerlo y grabarlo y tener a Ken y a Terry como parte del proceso compositivo fue una experiencia genial para todos nosotros. Nos tomamos nuestro tiempo con la composición de las nuevas canciones, grabando riffs e ideas mientras las grabábamos como mezclas en bruto para escucharlas después y hacer los cambios necesarios para ayudar a moldearlas en temas de los que estamos extremadamente orgullosos”.

La lista de temas son los siguientes

1. Brave

2. Sentence Day

3. Lesson In Vengeance

4. End It Now

5. Kneel Before Me

6. It Lives

7. Betrayed

8. Turned To Stone

9. Straight To Hell

10. Ten Thousand Ways To Die