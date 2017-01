Royal Republic en marzo en Madrid (atención cambio de sala) y Barcelona

0

La banda de Mälmo actuará en Madrid y Barcelona en marzo para presentar su tercer disco, “Weekend Man”.

Si la abundancia de explosivos temas de rock alternativo en el tercer álbum de Royal Republic tratan de recordarnos algo, es esto: el Rock ‘n’ roll nunca fue destinado a ser inteligente. Es por eso que “Uh Huh” hablan de los cavernícolas, no en latín. Es por eso que “When I see you Dance With Another” comienza con tambores kamikazes y un hombre gritando como si se hubiese atrapado los dedos en una ratonera. Tampoco vas a necesitar tener cinturón negro en poesía para apreciar “Kung Fu Lovin ‘”. Una canción brillante y gloriosamente absurda comparando con el fracaso amoroso con un arte marcial.

Aunque la energía y la pura chulería del su disco del 2010 “We Are The Royal” y “Save The nation” del 2012 pusieron a los de de Malmo en el mapa en cierta manera, su último disco “Weekend Man” es una declaración más audaz todavía. “Escuchar estas canciones juntas fue un subidón constante”, dice el desgarbado líder de bigote de la banda, Adam Grahn. Junto al guitarrista Hannes Irengard, el bajista Jonas Almén, y el batería Per Andreasson, Grahn creó “Weekend Man” en Berlín, Alemania. El grupo también grabó “Save the nation” allí mismo, considerado para ellos su segundo hogar, su base de operaciones.

Su estilo denota mucha influencia de bandas como The Hives o Danko Jones pero con un toque propio que les hace tremendamente atractivos de ver en directo. Así que ya sabes, anota las fechas en el calendario y no te los pierdas! Diversión asegurada

4 de marzo. Sidecar, BARCELONA. Precio único: 18€

5 de marzo. Sala Caracol, MADRID. Precio único: 18€