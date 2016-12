RICK PARFITT (1948-2016)

0

Descubrí a Status Quo allá por el año 1976. Mis hermanos mayores tenían una gran colección de vinilos de la época. Grandes nombre de la música como Pink Floyd, Queen, Yes, King Crimson, Jethro Tull, The Who, Led Zeppelin…..de todos los estilos…. Rock, Jazz, R&B…pero de todos ellos el que me cautivó por alguna razón fue el “Quo” de Status Quo. Luego fui descubriendo que era un grupo importante porque mi primo también tenía discos de ellos, los amigos de mis hermanos también , y me los fueron dejando y me hice fan. Y para un fan de los Quo este año ha sido triste, muy triste. Rick Parfitt nos ha dejado. Un luchador, simpático, afable, carismático, un rokero que te componía trallazos hard como baladas de alta calidad, un referente para mí ya que gracias a él quise hacer música por lo que no es fácil escribir sobre su pérdida. Venció a unos cuantos infartos en los que estuvo incluso muerto varios minutos, a amagos de cáncer, lesiones varias….pero ha sido una infección por una complicación en una operación de hombro reciente lo que se lo ha llevado. Desde este verano había sido apartado por consejo médico de los escenarios ya que su último achaque en Turquía fue muy grave, dejándole secuelas en la memoria a corto plazo.



Pero como gran luchador ya estaba muy recuperado, con planes para hacer un disco en solitario y una autobiografía entre otras cosas….pero no ha podido ser. Pude coincidir con él en muchas ocasiones y tuve el honor de hacerle una entrevista exclusiva para la revista Kerrang! hace unos años, mostrándose muy abierto y rebosante de simpatía. Rick Parfitt ha dejado huérfano al rock, a los miles de fans de la Quo Army de todo el mundo y al mundo de la música. Nos queda su enorme y excelente legado, sus grandes canciones, su recuerdo en forma de eterna sonrisa, de amabilidad perpetua hacia los fans, de su humor, su generosidad….a partir de ahora será muy difícil para sus fans, amigos, familiares, compañeros…. pero seguirá estando vivo en nuestros Quorazones, para siempre.

Gracias Rick por TODO, nunca te olvidaremos. Descansa en Paz.

Kike G. Caamaño

THIS IS ME

( PARFITT/EDWARDS )

I OPENED UP THE PAPER, I WAS ALL ACROSS THE PAGE

WITH ANOTHER SENORITA, WILL I EVER ACT MY AGE

I ALWAYS HURT THE PEOPLE THAT CARE FOR ME, IT’S TRUE

BUT I CAN’T HELP MYSELF, IT’S JUST ONE OF THOSE THINGS I DO

I AIN’T NO CASANOVA, NOT LIKE IT READS IN THE BOOK

I’M JUST TRYING TO FIND THIS LOVE THING THOUGH IT’S TAKING A LONG HARD LOOK

IF YOU NEED YOUR HEART BREAKING YOU’VE COME TO THE RIGHT PLACE

JUST BE AWARE OF THE BUYER BEWARE SIGN WRITTEN ON MY FACE

THIS IS ME

THIS IS ME

WHAT YOU GET IS WHAT YOU SEE

THIS IS ME

I DON’T WANT YOUR SYMPATHY

AND I CAN’T HELP WHAT YOU THINK OF ME

LOOKING FOR SOMETHING

LAUGHING AT NOTHING

DREAMING OF WHAT COULD BE

THIS IS ME

THIS IS ME

WHAT YOU GET IS WHAT YOU SEE

THIS IS ME

ONE DAY I WILL MEET MY FATE, COMPLETE MY DESTINY

NO PEARLY GATES, NO ANGEL MATES WAITING THERE FOR ME

DON’T ASK ME THE REASON WHY I TAKE IT TO THE WIRE

I JUST LIVE IT FAST, THIS LIFE’S A BLAST

SOMETIMES YOU GOT TO PLAY WITH FIRE

LOOKING FOR SOMETHING

LAUGHING AT NOTHING

DREAMING OF WHAT COULD BE

THIS IS ME

THIS IS ME

WHAT YOU GET IS WHAT YOU SEE

THIS IS ME