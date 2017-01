RESURRECTION FEST 2017: Segunda Tanda De Confirmaciones

0

Ha llegado el día, el Resurrection Fest 2017 ha retomado hoy los anuncios de grupos sumando al festival a Mastodon, Sabaton, Enter Shikari, Annihilator, Obituary, Soziedad Alkoholika, Krisiun, Holocausto Canibal, Porco Bravo, Ånima, Quadar, Blaze Out, Vice Presidentes, Revolution Within y Late To Scream.

Recordamos las bandas que habían sido confirmadas previamente: Bala, Tragic Vision, Brothers Till We Die, One For Apocalypse, Thrashnos, The Blackjaw, El Altar del Holocausto, Teething, Mutant, Crim, Killus, MorphiuM, Guerrera, Legacy of Brutality, Reality Slap, Boira, Stray Train, Noctem, Vita Imana, Bastards, Benighted, Adrift, Besta, Malevolence, Lords of Black, Wolf Down, Mantar, Dys, Taake, Bury Tomorrow, Wisdom in Chains, Conan, Alcest, Northlane, Karma To Burn, All Out War, Truckfighters, The Black Dahlia Murder, The Vintage Caravan, Lost Society, Pentagram (Last Daze Tour), Warbringer, The Devil Wears Prada (primera vez en España), Bouncing Souls, Orange Goblin, Snapcase, Terror, Animals As Leaders, Comeback Kid, Red Fang, Napalm Death, Architects, Eluveitie, Korpiklaani, Mayhem (tocando al completo De Mysteriis Dom Sathanas), Agnostic Front, Arch Enemy, Suicidal Tendencies, Airbourne, Dropkick Murphys, Rancid, Deez Nuts y Rammstein (show exclusivo en la Península Ibérica).

Recordamos que el Resurrection Fest tendrá lugar como siempre en Viveiro, en esta ocasión del 5 al 8 de julio. Como novedad principal este año se incluye un cuarto escenario, el Desert Stage, dedicado al stoner, sludge, doom, post-metal, rock psicodélico. Seguirá habiendo hueco para el Chaos Stage, dedicado al metal extremo; Ritual Stage, el dedicado a punk y hardcore; y Main Stage, el escenario principal, encargado de acoger a las bandas más grandes, sin diferenciación de géneros.

En el Facebook del evento podéis estar al día de cualquier novedad al instante.