REBEL SOULS y su nuevo vídeo; “FOURFOLD WRATH”

Esta semana nos llega el primer video de la formación de Death Metal Rebel Souls. Estos alemanes están sorprendiendo gratamente a la comunidad del Metal Extremo debido a la alta calidad de su Death Metal perfectamente ejecutado.

El video recibe el título de “Fourfold Wrath” y es el segundo single extraído del álbum debut “The Forces of Darkness”, el cual está siendo más que notablemente acogido por los medios especializados del sector.

FECHA DE LANZAMIENTO: 24 de Febrero 2017

Con las colaboraciones de James Stewart (Vader), Ismael Pérez González (Chaos Before Gea), William McSheppard (Southwind) y David García Chaves (Psycho).

“The Forces of Darkness” fue grabado en los Wave Nation Recording Studios de Ronda (Chaos Before Gea, entre otros).