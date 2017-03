RAMMSTEIN anuncian el lanzamiento del concierto “RAMMSTEIN: PARIS” el 19 de mayo

El jueves 23 de marzo se proyectaban en varias salas de cine de España y Europa “RAMMSTEIN: PARIS”, dejando atónitos a los espectadores más rápidos en adquirir sus entradas para el único pase de cine para vivir esta espectacular experiencia en la gran pantalla.

El viernes 24 de marzo arranca la pre-venta de la película “RAMMSTEIN: PARIS”adelantando lo que será el lanzamiento completo el 19 de mayo. La película, que llegará en formatos muy variados, marcará un nuevo estándar. En marzo 2012 durante el tour“Made in Germany”, el director sueco Jonas Åkerlund grabó dos aclamados conciertos de Rammstein en Palais Omnisports arena en París ante 17,000 espectadores. Con 22 canciones del repertorio al completo de la banda, la película resultante no es solamente la colección de imágenes más espectacular de la banda de rock más exitosa de Alemania, si no también es una verdadera obra maestra de cine musical, recogiendo la energía de Rammstein como una experiencia visual y sonora única.

Åkerlund es conocido por su obra cinematográfica, y también por sus trabajos radicales y pioneros como videoclips para bandas desde The Prodigy, Metallica, The Rolling Stones e incluso de Rammstein. Detalles absurdos, perspectivas invertidas, choques de contraste y confusión sensorial vacilan en sus producciones musicales. En“RAMMSTEIN: PARIS” celebra esto desde el primer minuto. Rammstein repasa 22 canciones en 128 minutos desde “Wollt ihr das Bett in Flammen sehen?”, la primera canción de su primer álbum, hasta “Frühling in Paris” del último álbum de estudio “Liebe ist für alle da”.

Con una puesta en escena artística y dramatúrgicamente ingeniosa, como un sobrecogedor videoclip “RAMMSTEIN: PARIS” es uno de las mejores películas musicales de rock de todos los tiempos. “Absolument.”