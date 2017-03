Primera edición del Rock’n’Rama Madrid Tour en la Sala Sensorama  Jack’n’Lies, Los Julio Albertos, Rojo 5 y Trapa & the Turboexits comparten cartel en este concierto de rock underground +Volumen estrena en Coslada el Rock’n’Rama Madrid Tour.

El 25 de marzo en la Sala Sensorama podremos disfrutar gratis de un auténtico concierto de Rock protagonizado por Jack’n’Lies, Los Julio Albertos, Rojo 5 y Trapa & the Turboexits. No faltan motivos para asistir a este concierto: Jack’n’Lies, defenderán sobre las tablas de la sala cosladeña su EP The Shocking Truth con el que muestran su particular Hollywood Rock; Los Julio Albertos ofrecerán su espectáculo de punk rock y macarrismo; Rojo 5, enmarca este concierto en su gira Crítpico que les está llevando a recorrer salas de toda España, mostrándose como uno de los grupos más emergentes del panorama underground; por su parte, Trapa & the Turboexits son una de las bandas más consagradas de la escena madrileña gracias a su gran directo. A partir de las 21:45 el espectáculo dará comienzo en la Sala Sensorama, situada en la Avenida de Moscú, 1 de Coslada.

Una cita imprescindible para los amantes del rock en Madrid. El Rock’n’Rama es un festival de música underground que se celebra desde hace dos años en Rivas Vaciamadrid. Este 2017, además de la tercera edición de su formato al aire libre, que se celebrará el 9 de septiembre, +Volumen también organiza una serie de conciertos en diversas salas de la capital y alrededores bajo el título Rock’n’Rama Madrid Tour, que cuentan con el mismo espíritu underground dando cabida a bandas emergentes de distintos estilos. Además, la organización cuenta con la colaboración de A New Label, BJD Producciones y Chus Villa Producciones.

Vídeos de las Bandas Jack’n’Lies – Looking for trouble https://www.youtube.com/watch?v=G370YVfSBc8

Los Julio Albertos – Toallitas https://www.youtube.com/watch?v=I2j1pJOqWP8

Rojo 5 – Qué se yo https://www.youtube.com/watch?v=wYcLVPpM4dk

Trapa & the Turboexits – Mentiras https://www.youtube.com/watch?v=OADGtRBNlJQ