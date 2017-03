Presentación cartel BODEGA ROCK 2017

FREEDOM CALL será el grupo estrella de la XII edición del festival Bodega Rock, que se celebrará en la localidad vallisoletana de Hornillos de Eresma, el próximo sábado 19 de agosto de 2017. Junto a los alemanes, actuarán bandas tan importantes del panorama musical español como DUNEDAIN o TAKEN además de la nueva y prometedora formación WICKED INC. Como siempre, este festival será gratuito.

La organización del festival, a cargo de la Asociación Cultural Hornillos Eresmás, ha optado para este 2017 por una banda de renombre internacional para seguir avanzando con el proyecto Bodega Rock. Este evento, desde su creación en el año 2004, ha ido creciendo y atrayendo a un mayor número de asistentes, ya que cada año se ha fomentado tanto el incremento en la calidad y prestigio de los grupos participantes en él como la asistencia de un público entregado y entusiasta. Este concierto se celebra en la Plaza Mayor de la localidad y es de entrada libre, pues somos una organización sin ánimo de lucro. Por su escenario han pasado grupos como Lujuria, Koma, Obús, Ankhara, Saratoga, Alquimia o Leo Jiménez.

FREEDOM CALL es una banda de power metal alemana formada en 1998. Aunque su formación ha variado en estos casi 20 años no han perdido su estilo épico pero a la vez alegre y bien ejecutado. En Noviembre de 2016 han editado su último trabajo de estudio “Master of light”, que supone el número 13 en su discografía. Este cd les ha embarcado en una gira que les llevará por media Europa y les traerá hasta Hornillos de Eresma para ofrecer un gran concierto. Sus miembros actuales son Chris Bay a la voz y guitarra; en la guitarra Lars Rettkowitz; Ilker Ersin en el bajo y Ramy Ali en la batería.

DUNEDAIN es un grupo abulense que nunca decepciona en directo. La banda es un proyecto musical liderado por Tony Delgado, que combina el heavy metal tradicional y la música melódica. En 2015 se incorporó Carlos Sanz como cantante y durante 2016 han editado su último disco titulado Pandemónium que les está llevando de ciudad en ciudad. No es la primera vez que se subirán al escenario de Hornillos de Eresma pero por su proximidad y sus magníficos conciertos es fácil contar con ellos.

Desde Pamplona llegarán TAKEN. Se formaron en 2012 y desde entonces no han parado de trabajar. En octubre de 2016 la banda lanza al mercado su primer disco, titulado como ellos mismos y compuesto por once temas de guitarras veloces y buena base rítmica. Su estilo power metal cantando en inglés no decepcionará a nadie.

Abrirán la noche WICKED INC. Este grupo de heavy metal se forma tras la disolución de Exodia y están liderados por Marti Doria, de Doria. Es un proyecto muy ambicioso y con gran experiencia en cada uno de sus miembros. Durante este 2017 lanzarán su primer trabajo que seguro, no dejará indiferente a nadie. El Bodega Rock 2017 será una ocasión perfecta para conocer su propuesta.

MAS INFORMACIÓN en:

Página web: www.bodegarock.com Facebook:https://www.facebook.com/bodegarockfest

Bandas: Freedom Call: http://www.freedom-call.net/

Dunedain: http://www.dunedain.es/

Taken: http://www.takenmetal.com/#/

Wicked Inc: https://www.facebook.com/Wickedincofficial/?fref=ts