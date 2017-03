Placebo en España.

Placebo están imparables. Los británicos confirmaban antes de terminar el año que visitarían nuestro país con su tour ’20 Years Of Placebo’. Barcelona, Madrid, Granada y Logroño eran las ciudades por las que pasarían a finales de Abril y principios de Mayo. La gran espectación que ha generado la gira les ha llevado a incluir una segunda fecha en Barcelona, tras el sold out de su concierto en la ciudad condal; y ahora, deben ampliar aforo del WiZink Center de Madrid al formato Ring Plus debido a la gran demanda de entradas.

Estas nuevas entradas de grada, tendrán el mismo precio que la entrada general y se podrán adquirir desde el 26 de enero a las 10am en livenation.es y ticketmaster.es

Placebo son considerados una de las bandas más importantes del rock alternativo británico de todos los tiempos. Desde que se formó en 1994 han despachado álbumes repletos de temas icónicos que forman parte ya de la banda sonora de varias generaciones. Iconos y referente musical que se mantiene vivo gracias al carisma de Brian Molko y Stefan Olsdal.

Con motivo de los conciertos del 20 Aniversario de la publicación de su álbum ‘Placebo’, y después de una primera fase del tour que les he llevado por Europa y Estados Unidos, confirman ya cinco fechas en España: el 26 de Abril y 27 de Abril en el Razzmatazz de Barcelona, el 29 de Abril en Madrid (WiZink Center, Ring), el 4 de Mayo en Granada (Palacio de Deportes) y el 06 de Mayo en Logroño (Palacio de los Deportes). La gira vendrá apoyada por una impactante campaña viral que invitará a los seguidores de la banda a encontrar las 20 posters diferentes de cada conciertos, que serán desvelados poco a poco tanto online como físicamente.

Como el líder de la banda, Brian Molko, promete, la gira hará un repaso de toda la carrera de la banda: ‘Podríamos decir que hay canciones que juré nunca volvería a tocar. Creo que ha llegado el momento de ofrecer a nuestros fans canciones que siempre han querido escuchar. Han sido siempre muy pacientes con nosotros y no sólo queremos ceñirnos a tocar nuestros éxitos, sino también a temas que llevábamos años sin tocar. El tour 20 Aniversario creo que es el momento perfecto para hacerlo. Esa es nuestra intención. Este tour es para esos fans, para darles la oportunidad de revivir mucho material de nuestros inicios. Así que, si quieres vernos tocar temas como ‘Pure Morning’ o ‘Nancy Boy’, que por ejemplo llevamos unos 10 años sin tocar y puede que no volvamos a tocar… lo mejor que puedes hacer es venir a los conciertos! Tendremos además muchas más sorpresas!’.

Las preventas para los conciertos de Barcelona y Madrid fueron un éxito total ya que se agotaron a las pocas horas de ponerse a la venta, dejando bien claro, que el público español tiene muchas ganas de estos próximos conciertos.

Las entradas para los conciertos de Barcelona, Madrid y Logroño están disponibles en: Livenation.es, ticketmaster.es y red ticketmaster (FNAC + Carrefour + Halcón Viajes).

Las entradas para el concierto de Granada están disponibles en ticketmaster.es

Además la banda celebra su 20 aniversario con la publicación de un álbum retrospectivo titulado ‘A Place For Us To Dream’, publicado el pasado 7 de Octubre y que está disponible en formato físico y digital en las plataformas y puntos de venta habituales.

