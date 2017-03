PIRATA ROCK

Llega a Gandía un festival completamente nuevo, con fecha y localización inigualable, pues ¿Que es sino Gandía en pleno verano?

Con el nuevo avance de cartel se van desvelando los principales estilos musicales que marcarán el ritmo del festival, estos no van a ser pocos, pues si algo va a caracterizar al festival va a ser la variedad. En él podremos encontrar desde mestizaje hasta rap, sin dejar de lado al rock fusión y al reggae. Así pues, los días 20, 21 y 22 de julio en el Polígono Benieto de Gandía encontraremos a la mítica Pegatina que ya sabemos que no deja indiferente a nadie con su estilo tan característico. Al intenso directo que nos trae Macaco, después de pisar multitud de escenarios Europeos y Latinoamericanos.

En la escena de rap, disfrutaremos con Rapsusklei y Toteking dos referentes a nivel nacional de este género musical. Sin olvidar a dos artistas que están pisando fuerte, estos son El Kanka y El Niño de la Hipoteca quién no vendrá solo, ¡traerá consigo a sus ratones! Pero por si estos no fueran suficientes, no faltarán Muchachito, Green Valley, Auxili, Oques Grasses, Smoking Souls, La Vallekana Sound System, el reggaetón de Tremenda Jauria, un tributo a Marea y muchos más grupos que todavía quedan por confirmar. Todo esto acompañado de una zona de acampada para nada aburrida.

En ella tendremos puestos de comida variada, vegetariana y económica, barra con “happy hour” durante el día y venta de botellón.

Y hemos pensado en todo, estaremos en verano, hará calor, así que los asistentes contarán con sobra en gran parte de nuestro camping, una zona de carga de móvil, baños y duchas para refrescar-se. Para hacer las mañanas más amenas contaremos con talleres y actividades, con horas de música charangas y batucadas.

No olvidemos que estamos en Gandía i eso implica playa, para ello la organización flotará una línea de autobuses desde el recinto del festival a la misma playa. Los abonos se pueden conseguir por 38 euros + gatos de distribución 4 días incluyendo el camping, 22 + gastos de distribución el abono general.