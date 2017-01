Perpetual Tour 2017 – Gira europea de Stained Blood

0

Stained Blood se embarcarán el próximo mes de marzo en su primer tour europeo, un periplo que los llevará a visitar Francia, Italia, Suiza, Alemania y Bélgica. El pistoletazo de salida del Perpetual Tour 2017 será en casa, en una fecha muy especial en la sala Rocksound de Barcelona junto a Expel The Grace y Red Raw.

Se trata de una gira artesanal, que la propia banda se ha trabajado para lograr por fin su primera incursión seria por el Viejo Continente. No podemos estar más orgullosos por su iniciativa y por supuesto les deseamos lo mejor. ¡Stained Blood ya están inmersos en la creación de su nuevo álbum, pero para terminar con el periodo de Hadal nada mejor que un tour europeo!

PERPETUAL TOUR 2017

10/3 BARCELONA (ES) @ROCKSOUND – w/ Expel The Grace + Red Raw

11/3 AVIGNON (FR) @BANDIDOS MC – w/ Laniakea + Primhate Circle

12/3 MARSEILLE (FR) @LE MOLOTOV – w/ Epilepsy + Laniakea

13/3 TORINO (IT) HELP!!!

14/3 ZÜRICH (CH) @EBRIETAS – w/ Soldiers Bloodcraft

15/3 GIESSEN (DE) @AK44 – w/ Day Of Decay + Guests

16/3 TOURNAI (BE) @L’EMBUSCADE – w/ + Guests

17/3 BORDEAUX (FR) @LES RUNES – w/ Heboïdophrenie + Exocrine

18/3 TOULOUSE (FR) @LA TAVERNE – w/ Kobaye Corp + Guests

Facebook: www.facebook.com/StainedBlood

Twitter: https://twitter.com/STAINEDBLOODBCN

Instagram: www.instagram.com/stainedbloodbcn

Bandcamp: https://stainedblood.bandcamp.com

Bigcartel: http://stainedblood.bigcartel.com