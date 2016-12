Perennial Isolation, nuevo disco ya en la calle!!

0

Tenemos el placer de anunciaros que Epiphanies of the Orphaned Light, el impresionante tercer larga duración de los paganos atmosféricos Perennial Isolation, será editado el próximo 20 de Diciembre a través de Darkwoods.

Temas:

01. Rejected…

02. …and Then, Her Eyes Created

03. Woodshades Lifecode

04. Interlude

05. Above the Essence…

06. …to Ephemeral Dusk

07. Unveilings of Cold

Para este nuevo trabajo Perennial Isolation han grabado siete nuevos cortes de un Atmospheric Black Metal con una impresionante esencia pagana, en su disco más cercano a la Naturaleza y a sus elementos, siete cortes de pura emotividad y sensaciones a flor de piel que encandilarán a los fans de bandas como Saor, Winterfylleth, Agalloch y, en general, a todo seguidor del Cascadian Black Metal.

Esto es …To Ephemeral Dusk, segundo tema completo en adelanto ya en YouTube:

Grabado y masterizado una vez más en los Axstudios de Barcelona por las sabias manos de Mr. Ax, se completa con otro apabullante artwork del dios perezoso que nuevamente traslada con fidelidad a imágenes la música de los catalanes.

Epiphanies of the Orphaned Light será editado por Darkwoods el próximo día 20 de Diciembre. Ojo a la fantástica primera edición que viene en un acojonante digipack de tres paneles limitado a sólo 50 copias numeradas a mano con un segundo CD.