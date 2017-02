Patricia Tapia KHY + Death&Legacy 25 de Febrero

Este fin de semana, el sábado 25 de Febrero, sigue en Madrid la gira de Patricia Tapia KHY y DEATH & LEGACY, después de un espectacular arranque en Oviedo.

La banda de Patricia Tapia, KHY, después de sacar su tercer trabajo, “Génesis”, han recorrido parte de la península Ibérica y de México en la gira de presentación de dicho trabajo, además de tocar en festivales como el Leyendas del Rock.

Ahora, la formación esta componiendo lo que será su cuarto trabajo, que promete ser un nuevo paso adelante en la carrera de la banda, ya que tendrá un formato muy especial.

Antes de encerrarse a trabajar en los últimos detalles antes de entrar en estudio, la banda quiere volver encontrarse con sus fans haciendo una gira por el país

Para ello, contamos con una banda invitada muy especial, desde Zamora, se presentan Death & Legacy, un proyecto donde se mezcla el metal melódico con el metal extremo, que está causando sensación en el panorama nacional con su segundo disco, “Silence”.

Khy – Revolucion (Videoclip oficial)

https://www.youtube.com/watch?v=PYAkzgpaCgg

DEATH & LEGACY- What never will be (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

https://www.youtube.com/watch?v=X0M2LxfkBIU