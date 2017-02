Palo Palo Metal Fest Vol.1

En Marinaleda ha nacido el Palo Palo Metal Fest. El sábado 11 de marzo la sala Palo Palo de Marinaleda acogerá la primera edición de este festival de heavy metal.

La banda de metal sinfónico Last Days of Eden encabezarán la primera edición del festival. Los asturianos presentarán en Marinaleda su primer disco “Ride The World” que les ha llevado de gira por Europa en 2016 y que ha convertido a la formación en todo un referente en su estilo en España. A lo largo de este 2017 presentarán su disco en diferentes festivales y salas de toda la geografía nacional y algunas fechas por Europa antes de volver a entrar al estudio para centrarse en la grabación de su segundo disco.

La banda gallega de power metal Aquelarre, considerados como una de las bandas emergentes más punteras del power metal nacional, llega a Marinaleda para presentar su exitoso último trabajo Tempo.

La banda sevillana de metal sinfónico Eteddian llega a Marinaleda presentando su último trabajo Destiny, que los ha llevado a recoger grandes críticas y compartir escenario con grandes bandas

La banda malagueña Eternal Dream estarán por primera vez en Marinaleda presentando su nueva formación y un show completamente reformado. La banda vuelve a los escenarios para presentar su nuevo material, así como también para interpretar su anterior LP “The Fall of Salanthine”.

¡No perdáis la oportnidad de ver a todas estas grandes bandas el 11 de marzo en la sala Palo Palo de Marinaleda!

