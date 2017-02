OVERKILL – Revela nuevo vídeo del tema, ‘Goddamn Trouble’!

Legendary New Jersey thrash metallers, OVERKILL, han presentado un nuevo vídeo para la canción ‘Goddamn Trouble’ hoy. Mira al final el vídeo.

Bobby Blitz declara:

“Nos reunimos de nuevo con Kevin Custer, el director detrás de los videos, ‘Armorist’, ‘Bitter Pill’, ‘Rattlesnake’ y ‘Bring Me The Night’. Fue un evento ‘todo el día’ en el gran estado de New Jersey y Kevin nos grabo dos videos en ese frío día de enero, ‘Goddamn Trouble’ y ‘Shine On’. Un día largo, pero valió la pena cuando capturó el metal y el caos y la energía. ‘Trouble’.”

El video fue editado por Denise Korycki en Wild Wind Productions (CANNIBAL CORPSE, KILLSWITCH ENGAGE).

Director: Kevin Custer

Productor: Jeremy Batchelor

Editor: Denise Korycki

DP: Jon Fordham

La canción “Goddamn Trouble” proviene del 18º álbum de estudio de la banda, “The Grinding Wheel”, que saldrá el 10 de febrero de 2017 a través de Nuclear Blast Records.

»The Grinding Wheel« – Tracklisting:

01. Mean, Green, Killing Machine

02. Goddamn Trouble

03. Our Finest Hour

04. Shine On

05. The Long Road

06. Let’s All Go To Hades

07. Come Heavy

08. Red White And Blue

09. The Wheel

10. The Grinding Wheel