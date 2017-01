OPETH – Revela el vídeo para el tema ‘Era’!

0

Los alquimistas musicales de Suecia, OPETH, han estrenado un nuevo video para su canción ‘Era’ hoy. La pista del video aparece en el 12º álbum de estudio de la banda, “Sorceress”.

El clip de ‘Era’ llega justo antes del regreso de la banda a los Estados Unidos para una gira de primavera con el apoyo de GOJIRA y DEVIN TOWNSEND PROJECT, y en verano, la banda volverá a Europa para varios festivales (ver fechas más adelante)

El magnífico video cinematográfico fue dirigido por Markus Hofko (www.bowbowbow.co) y cuenta con impresionantes efectos visuales que se sincronizan perfectamente con la dinámica música de la banda.

“Tengo que decir que nuestra participación en la realización del video ‘Era’ fue tan mínima que no podemos asumir el crédito ni por su brillantez, sino que hicimos escaneos en 3D de nuestros cuerpos (vestidos) en Munich durante la última gira europea. Recuerdo que todo el mundo estaba extremadamente cansado y probablemente un poco resentido.El director acaba de colocarnos en una habitación helada y luego nos escaneó con algo que parecía un parpadeante secador de pelo.Hemos hecho nuestra parte para el video. Proceso de acabado de la pieza que se hizo evidente para mí que realmente funciona con la canción.Es algo que estaba involucrado en la realidad, la elección de la canción.Es extremadamente difícil.Que canción a elegir? ¿Cómo sé qué funciona mejor para este formato? Bueno, yo no, escogí una canción del disco que tiene un estribillo fuerte … Un poco vieja forma de pensar en la escuela, supongo, pero al final no me importó mucho … El video es bueno. Está un poco en el lado pretencioso, pero bueno, funciona para mí! Y como he dicho, realmente funciona con el ambiente en general de la canción. Lírica y musicalmente y definitivamente emocionalmente “, afirma el hombre de la OPETH Mikael Åkerfeldt.