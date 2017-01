0

Nuevo trabajo de DARKEST HOUR y presentación junto a PARKWAY DRIVE.Los pioneros del metalcore en Washington, D.C., lanzará su noveno álbum de larga duración, “Godless Prophets & The Migrant Flora”, el 10 de marzo a través de Southern Lord Recordings. El resultado de 12 canciones son parte de una campaña de crowdfunding que la banda lanzó a principios de este año, con lo que consiguieron más del 100% del objetivo inicial lo que les permite crear un álbum más allá de sus expectativas iniciales. La banda eligió al productor Kurt Ballou (HIGH ON FIRE, NAILS, CONVERGE) por “su genio obvio” (como dijo el guitarrista Mike Schleibaum) y grabó el lanzamiento en Godcity Studio de Ballou. El artista Shaun Beaudry fue el encargado para crear una pintura personalizada, dando al álbum una identidad visual única.

“Trabajar en Godcity fue el ambiente perfecto para este disco y Kurt fue todo lo que podríamos haber pedido en un productor”, dijo Schleibaum. “La pasión y la experiencia que trajo se muestra en todo el álbum”.

1. Knife In The Safe Room

2. This Is The Truth

3. Timeless Numbers

4. None Of This Is The Truth

5. The Flesh & The Flowers Of Death

6. Those Who Survived

7. Another Headless Ruler Of The Used

8. Widowed

9. Enter Oblivion

10. The Last Of The Monuments

11. In The Name Of Us All

12. Beneath It Sleeps

Para presentar su nuevo trabajo en España, tiene programadas dos fechas en Madrid y Barcelona en la que acompañará a PARKWAY DRIVE:

25 de abril de 2017 – Barcelona (sala Razzmatazz)

27 de abril de 2017 – Madrid (sala La Riviera)

Las entradas están a la venta en Resurrection Fest, Sun Records (Madrid) y Discos Revolver (Barcelona).