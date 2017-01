0

Nuevo proyecto de metal extremo en la cabeza de ANGELA GOSSOW para 2017. En una reciente entrevista para el sitio web francés hardforce.fr, la ex vocalista de Arch Enemy, Angela Gossow, manifestó su deseo de empezar un nuevo proyecto de metal extremo. Al preguntarle si algún día piensa retomar su carrera musical, Angela respondió: “Sí, quiero hacer un nuevo proyecto de metal extremo, pero sucederá cuando Arch Enemy y Alissa naveguen por aguas mas tranquilas. Supongo que será en el 2018, cuando concluya la primera serie de giras como headliner y todo lo demás. Lo voy a hacer cuando llegue el momento”.

Sin embargo, explicó los motivos que la llevaron a tomar esta difícil decisión. Dijo que estaba “perdiendo la alegría” de estar al frente de una banda de metal extremo antes de finalmente tomar la decisión de alejarse del grupo, explicando que era mejor dar un paso al costado en lugar de fingir.Explicando sobre su paso a ser la manager del grupo: “Me hice cargo de la gestión en 2008, y que me di cuenta que nuestro anterior manager se estaba llevando una buena cantidad de dinero, pero nosotros –los artistas– no hacíamos nada. Casi no lográbamos salir adelante. Eso no puede ser correcto. Desde entonces, muchas cosas cambiaron para nosotros. Creo que la mayoría de los managers toman demasiado del bolsillo del artista (…) He cambiado eso. Tomo mucho menos comisiones y siempre me aseguro que, al final del día, el artista sea quien gane más dinero que yo”.

Se le preguntó cómo estos cambios han afectado a la forma en la que trabaja con sus artistas desde una perspectiva de negocios. Gossow dijo: “Como he dicho, creo que es un error tomar demasiada comisión. También hay mercados en que no es necesario utilizar un agente de reserva, lo puedes hacer tu mismo. De esta manera, te ahorras el 10% de otra comisión. Todo se basa en una planificación anticipada y evitar costes adicionales. Reservar tus vuelos con tiempo, asegúrese también de que los pasaportes y visados se emitan a tiempo”.

“Los artistas ganan dinero haciendo giras, pero si éstas se vuelven demasiado costosas o tienes que cancelar un viaje debido a la falta de documentación, quedas en la ruina. Es el deber de un manager, para mantener un buen flujo de caja, revisar los sellos, publicar declaraciones, asegurar que todos los shows están siendo pagados, conocer los lugares que necesitas para conseguir un adelanto, no tomar ningún riesgo con los permisos de trabajo, contratar a un buen crew y organizar todo con mucha anticipación”.“La pérdida de dinero y los momentos de estrés, son una amenaza para la existencia de una banda. Hay que estar bien arriba, sobrio y alerta. Saber lo que estás haciendo. Los números no mienten”.

Angela Gossow también alabó a su reemplazo en Arch Enemy, la cantante Alissa White-Gluz, mientras revela que está gestionando un nuevo proyecto solista de ella: “La conocí hace un par de años, después de un show de Arch Enemy en Montreal y me dijo que ‘Wages Of Sin” fue su razón para entrar en el gutural,” dijo Angela. “Escuché su material Me quedé muy impresionada. Cuando empecé a pensar en mi futuro y el de la banda, me decidí a acercarme a ella. No hay muchos que podrían asumir esta tarea. Es fácil subir algunos clips en YouTube y pretender ser serio. Pero la realidad es mucho más difícil. Tienes que estar siempre allí sin importar cómo te sientas, es tu responsabilidad. Necesitas un buen tiempo para convertirte en un músico profesional de giras y grabación en estudio. Es necesario disciplina, salud y el talento. Ella lo tiene todo. Por otro lado, la vocalista Alissa White-Gluz está ultimando detalles para lo que será el lanzamiento de su primer álbum en solitario.