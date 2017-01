0

Nuevo disco de IN THOUSAND LAKES llamado Age of Decay para este 2017. La banda vasca de Death Metal Melódico, vuelve a sacar material nuevo con la discográfica Xtreem Music. El 20 de febrero se pone a la venta “Age Of Decay”, su nuevo álbum de estudio, y segundo en 19 años. “Lifeless Waters”, que se puso a la venta con la discográfica Arise en el año 1998 fue el anterior. IN THOUSAND LAKES, una de las banda pioneras del Death Metal melódico en España, lanzará su esperado segundo álbum a principios de 2017 (Xtreem).

Actualmente IN THOUSAND LAKES está trabajando duro en nuevos temas para su segundo disco, que llevará por título “Age of Decay” y temas como “I Rise”, “True North”, “Fall Into the Void”, “Blind Eyes” o “Wolfzeit”. “Age Of Decay” se ha grabado en los estudios Chromaticity (VHÄLDEMAR, RISE FO FALL…) y podéis escuchar como adelantos las canciones “Death Train” y “True North”.

Formados en el 96 de las cenizas de otra banda de Death Metal melódico llamada DORMANTH, que editó su único álbum un año antes, IN THOUSAND LAKES duraron tan sólo tres años (96/98) en los que editaron una demo y su primer trabajo con el que cosecharon excelentes críticas y se ganaron un gran reconocimiento en la escena española. Lamentablemente, la banda dejó de existir tras eso hasta que se reformaron en 2013 editando un nuevo mini CD en 2014 y reeditando su álbum debut con la demo como bonus y un nuevo tema a principios de 2016.