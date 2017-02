En estos días una soledad de invierno aburrida no es algo que usted encontrará en Wacken, Alemania: hoy el Winter Wacken Nights, el nuevo festival en Wacken, abrió sus puertas. Tres días de un Festival especial con más de 30 bandas, 3.500 visitantes y un montón de mística.

El ambiente medieval tiene lugar por primera vez. Dado que el programa está completo, las melodías más agradables están saliendo de la Sede del Wacken Open Air.

“El paquete de bandas de hoy contiene el programa para el Wackinger Stage y nuestro beergarden y tiene algunos aspectos más destacados. Junto a algunos veteranos del Wacken también hay artistas que experimentan el festival por primera vez “, Dice Thomas Jensen, uno de los promotores del Wacken Open Air.

Uno de estos veteranos es la banda Corvus Corax. Ellos oscilarán Wackinger Stage con su sonido medieval por quinta vez en 2017. Además, no sólo los visitantes de las noches de invierno Wacken puede mirar adelante a una demostración de Harpyie. El sexteto traerá de vuelta su estilo único de gaitas y riffs de metal al W: O: A® en verano. Phil Rind, cantante de Sacred Reich, necesita un poco menos de equipo esta vez para su actuación.

En total se publicaron 27 nuevas bandas para el Wacken Open Air 2017:

Asrock, BaiBang, Blaas of Glory, Blechblosn, Charlie Harper, Corvus Corax, Ereb Altor, Fuchsteufelswild, Ganaim, Harpyie, Mambo Kurt, Mr. Irish Bastard, NullDB, Omnium Gatherum, Pampatut, Phil Rind, Saor Patrol, Skálmöld, Skorbut, Sub Dub Micromachine, Tears for Beers, The O’Reillys, Turbobier, TV Smith, Versengold, W:O:A Firefighters, Whiskey Dick.

La facturación completa con las nuevas bandas se puede encontrar en www.wacken.com.

Todo el mundo que no quiere perderse la mayor parte metálica del mundo, la

Wacken Open Air, del 3 hasta el 5 de agosto, puede obtener su boleto en

Www.metaltix.com. Los 3 días regulares de Festivalticket cuestan 220 € honorarios incluidos

Y (más gastos de envío y sistema).