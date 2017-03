Nuevas bandas para el FMC V

Belphegor y Phil Rudd listos para abordar!

El próximo crucero Full Metal Cruise está a la vuelta de la esquina y hemos preparado más material para usted! La semana pasada pudimos anunciar a Belphegor, pero también tuvimos que cancelar a Die Kassierer con tristeza.

Debido a esto, tuvimos algunos cabañas gratis y pudimos reservar otro acto – una verdadera leyenda de hard rock. Prepárate para Phil Rudd!

Phil Rudd se unió a AC / DC en 1975 y jugó incontables shows con la banda.

Él y su incomparable ritmo de tambores ayudaron a crear enormes álbumes como High Voltage, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Highway to Hell, Back in Black o Para los que están a punto de Rock.

En 2014 lanzó su primer álbum en solitario llamado Head Job. Phil Rudd verdaderamente es una máquina única ranura y estamos muy contentos de darle la bienvenida a él ya sus compañeros a bordo del Mein Schiff 2!