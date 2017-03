Noumena – Desde Finlandia, la banda edita nuevo álbum “Myrrys” en Abril, listo nuevo tema.

El álbum es una elocuente combinación de melodía de estilo melódico de los años 90 y melodías melancólicas finlandesas. El álbum es mezclado y masterizado por el visionario de metal Dan Swanö, quien ha asegurado sonidos amplios y dinámicos. “Myrrys” ofrece un viaje musical de momentos pegadizos y optimistas a emociones fuertes y desoladas.

Con melodías, riffs, sonidos y letras, “Myrrys” pinta un cuadro de un paisaje lleno de contradicciones y desesperación del Norte. El título del álbum “Myrrys” (viejo finlandés) se refiere al alboroto, tumulto o alboroto. Hasta ahora, Noumena se ha pegado al inglés como lengua lírica, pero los temas del álbum, incluyendo la naturaleza finlandesa y el patrimonio cultural, y las historias íntimas requerían el uso del finlandés. Cada miembro de la banda ha contribuido a la composición, y el formidable arte de la portada está elaborado por el joven talento finlandés Otto Lehtonen.

“Myrrys” es el segundo álbum de Noumena con la vocalista Suvi Uura, que contrasta y equilibra hábilmente los gruñidos de Antti Haapanen con su voz profunda. Uura se unió a Noumena en 2009 y el resto de la banda son miembros originales de la banda de 20 años en 2018.

En el día del lanzamiento del álbum (28.04.2017) Noumena también lanzará su próximo video musical oficial dirigido por Jyrki Murtomäki.

“Myrrys” será lanzado por Haunted Zoo Productions, que es un sello discográfico independiente establecido por los miembros de Noumena. Distribución por Playground Music y Inverse Records. Lanzado en Rusia por FONO bajo licencia de Haunted Zoo Productions. El álbum se publica en CD / LP / DIGI.

Myrrys:

1. Kohtu 0:51

2. Metsän viha 4:25

3. Kirouksen kantaja 5:39

4. Sanat pimeydestä 4:10

5. Sanansaattaja 9:50

6. Roihu 4:29

7. Murhehuone 5:37

8. Pedon veri 3:54

9. Syvällä vedessä 9:48

Noumena son:

Antti Haapanen – growls

Suvi Uura – clean vocals, growls, piano

Ville Lamminaho – guitars, mandolin

Tuukka Tuomela – guitars

Hannu Savolainen – bass

Ilkka Unnbom – drums

Discografía:

Pride/Fall 2002 (Catharsis Records)

Absence 2005 (Spikefarm Records)

Anatomy of Life 2006 (Spikefarm Records)

Death Walks With Me 2013 (Haunted Zoo Productions)

Myrrys 2017 (Haunted Zoo Productions)