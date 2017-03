NORD: Nuevo vídeo para “Shadows”

Un alma perdida buscando luz y orientación. Un hombre que lucha desesperadamente contra la oscuridad y los malos espíritus en una mórbida cueva con nada más que una sola antorcha. Es casi imposible no ver una metáfora de rock art de la sociedad moderna en el nuevo video de “Shadows” del próximo álbum de NORD “Play Restart”. Después del impactante y emotivo “So Alive”, letras y videos para el segundo single de la banda muestran una nota ligeramente más oscura del álbum de debut de los cuatro croatas. NORD ellos mismos aparecen en este video con una pintura de cara eldritch.

Repetido como un mantra, la línea “Let them burn in flames” tiene un significado muy especial para el cantante Mihael Prosen: “Se dirige a todos los individuos no aceptados como parte de este mundo debido a sus diferentes puntos de vista de la vida y las creencias”.

Con su video, el joven cineasta David Šegić logra capturar el ambiente místico y oscuro y toda la profundidad de la canción visualizando la batalla individual por su alma contra una oscuridad aparentemente omnipotente de una manera única y realmente impresionante. Con todo esto teniendo un atractivo muy pesimista, Prosen también subraya el mensaje esperanzador de la canción francamente muy oscura: “Parece que las letras como ‘Embrace me for who I am’ y ‘Put a stop to this hate’ podrían fácilmente ser en voz alta Y gritó orgullosamente en los conciertos de NORD por todos aquellos que creen en un futuro mejor, antes de que todos desapareciéramos en las sombras … “.

“Shadows” es el segundo sencillo del álbum de debut de NORD “Play Restart” que será lanzado el 21 de abril a través de Geenger Records. La lista de pistas dice lo siguiente:

1. Lo-Hi

2. Running Man

3. Play Restart

4. Shadows

5. So Alive

6. Mexico

7. Killing Me, Killing You

8. Remake