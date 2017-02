NORD: Nuevo álbum “Play Restart” + music video “So Alive”

En tiempos de desorientación e incertidumbre, la música puede por lo menos ofrecer una forma de sentirse perdido en el desierto sónico. Los cuatro miembros de la banda croata Nord lo demostrarán con su álbum de debut “Play Restart” que será lanzado a través de Geenger Records el 21 de abril de 2017.

Nord es un punto de orientación para todos aquellos que se perdieron o corre el riesgo de perderse en su rutina diaria y confusión cotidiana – Nord expresa su actitud positiva hacia la música y la vida misma a través de esta oferta. El título del álbum “Play Restart” ya refleja esta actitud – como una referencia esperanzadora a un nuevo comienzo espiritual.

Y lo mismo es lo que Nord se atreve con su primer álbum: Mientras que el cantante Mihael Prosen (previamente padre) y el guitarrista VedranVučković (anteriormente Unlogic Skill) son verdaderos veteranos de la escena heavy rock croata, los otros miembros agregan nuevas influencias a la banda sonar. Los riffs de guitarra y las letras emocionales distinguen canciones como el melancólico “So Alive” o las místicas “Shadows”.

La idea de Nord de la música rock se basa en el concepto de una creatividad infinita y por lo tanto rompe con las expectativas de género: Las influencias de la banda van desde el hard rock y el grunge al pop y experimental. La obra de arte del álbum fue creada por el artista croata Ivo Matić, quien diseñó composiciones magnéticas abstractas para visualizar el sonido único de la banda. Andt su hace “Play Restart” una estrella fija en la esfera celeste musical en una era de ofuscación.

Nord – “Play Restart” track list:

1. Lo-Hi*

2. Running Man

3. Play Restart*

4. Shadows

5. So Alive*

6. Mexico

7. Killing Me, Killing You

8. Remake

*Listening tip

Visit Nord: