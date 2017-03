¿No has escuchado a THE ROYAL FLASH? Algo te estás perdiendo

Si aún no has escuchado a THE ROYAL FLASH estás a tiempo de redimir tu pena y de disfrutar de esta insultantemente joven banda de Rock (marcados riffs, pegadizos estribillos y vertiginosos solos).

No queremos abrumarte con excesivos datos, ya habrá momento. Solo te comentamos que el grupo nace en Alcalá de Henares (Madrid) y su relativa corta vida han realizado más de 150 conciertos, curtiéndose en los garitos más rockeros y sudorosos y se han presentando -como todo grupo que quiera prosperar en sus inicios- a diferentes certámenes y concursos. Con estos resultados:

– 1º Puesto en la Final Jack Daniel’s del Concurso Pop Rock Sala Silikona (Madrid, 2013)

– 1º Puesto en el Concurso de La Silla Eléctrica (Coslada, Madrid, 2014)

– 1º Puesto en el Concurso Pop Rock Villa de Laredo (Cantabria, 2014)

– 3º Puesto en el Concurso Al Jornalero (Olvera, Cádiz, 2015)

– 1º Puesto en el Concurso NubaRock (Nuevo Báztán, Madrid, 2015)

– 1º Puesto en el Concurso Miaqué Festival (Porcuna, Jaén, 2015)

– 1º Puesto en el Concurso de Bandas y Solistas de CUAC FM (A Coruña, 2016)

– 1º Puesto en el Concurso Forum Music (Granada, 2016)

La banda acaba de editar su nuevo álbum ‘Histeria’ (autoeditado) y “That Something”es el primer videoclip extraído, un tema marca THE ROYAL FLASH y donde se aprecian sus influencias e intenciones.