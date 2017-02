NERVOSA “Agony All Over Europe” Tour 2016 pasara por España

NERVOSA – Es un honor para ROCK IN SPAIN presentar esta gira denominada “Agony All Over Europe” y que estará compuesta por 18 fechas por Europa, cuatro de ellas en España.

La banda femenina de Thrash Metal, natural de Sao Paulo, Brasil esta compuesta por Fernanda Lira (bajo y voces), Prika Amaral (guitarra y coros) y Pitchu Ferraz (batería).

La banda estará tocando en el mes de Julio y las fechas en España son las siguientes:

18 – Julio – Madrid – Gruta 77

19 – Julio – Sevilla – Sala Fanatic

20 – Julio – Valencia – Rock City

21 – Junlio – Barcelona – Boveda