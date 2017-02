NERVOCHAOS – Desde Brasil, edita nuevo lyric video ‘Moloch Rise’!

Fatigado de todas esas tendencias inundando la escena, la entidad brasileña de metal extremo NERVOCHAOS nació en la primavera del ’96, con la idea de crear una música agresiva y caótica. A lo largo de los últimos años, obtuvieron el estatus de culto en la escena musical extrema debido a su trabajo duro, ofreciendo una extravagancia sonora de una manera única que culmina en la última producción de la banda llamada ‘Nyctophilia’.

‘Nyctophilia’ es el séptimo álbum de estudio de NERVOCHAOS y será lanzado el 7 de abril de 2017 a través de Cogumelo (en Brasil) / Greyhaze (en Estados Unidos / Europa) y distribuido por Plastic Head (en Europa). Con un impulso implacable para la oscuridad total, marca la liberación más morbosa e intensa de NERVOCHAOS hasta la fecha, donde las pistas que inhalan la muerte como “Moloch Rise” o “Ad Maiorem Satanae Gloriam” surgen de seis pies bajo y muestran una mezcla ecléctica de todo eso Caracteriza a la banda – 13 pistas nuevas de música extrema negra ennegrecida por los años 80, ejecutadas sin piedad en las marcas registradas de NERVOCHAOS: crudas, agresivas y mortales.

Por primera vez, la nueva formación de la banda – Lauro Nightrealm, Cherry, Thiago Anduscias y Edu Lane, el miembro fundador original – grabó el álbum fuera de Brasil, pasando un mes en el estudio Alpha Omega en Como / Italia al lado Productor Alex Azzali, que también es responsable de la mezcla y el maestro. La obra de arte del álbum fue creada por Alcides Burn, un talentoso artista brasileño que ha trabajado con actos como Blood Red Throne, Acheron o Iconoclasm.

Las tres últimas lápidas en el cementerio de “Nyctophilia” pertenecen a Sebastian L. de INTO DARKNESS y Leandro P. de R.N.S. Quien contribuyó voces invitadas y Bolverk de RAGNAROK quien creó los riffs de guitarra de ‘Vampiric Cannibal Goddess’.

‘Nyctophilia’ track list:

1. Moloch Rise

2. Ritualistic

3. Ad Maiorem Satanae Gloriam

4. Season of the Witch

5. Waters of Chaos

6. The Midnight Hunter

7. Rites of the 13 Cemeteries

8. Vampiric Cannibal Goddess

9. Stained with Blood

10. Lord Death

11. Dead End

12. World Aborted

13. Live Like Suicide

