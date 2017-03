Necrowretch nos presenta su tercer corte

NECROWRETCH está ahora presentando la tercera canción tomada de su próximo álbum ‘Satanic Slavery’, que se ha programado para su lanzamiento el 14 de abril.

La pista “Curse of Blasphemy” se pude disfrutar al final del texto.

El guitarrista y cantante Vlad comenta: “Disparado de nuestro próximo álbum ‘Satanic Slavery’, ‘Curse of Blasphemy’ es un encantamiento maligno compuesto al Dios Maligno de los Hechizos Oscuros, de sus fanáticos más devotos. La Serpiente del Viejo. ¡Tormento, dolor y sufrimiento! ”

La tercera entraga es mortal. NECROWRETCH saca el álbum número tres en un ataque total a todo lo que es brillante y pulido en el metal moderno. La “Satanic Slavery” es sucia, arenosa, mala y maravillosamente indomada. Este disco graba DEATH METAL en letras mayúsculas sin abrazar nostalgia estúpida.

NECROWRETCH están dejando sus raíces claramente brillar a través. Los primeros death metal con elementos thrash claramente audibles juegan un papel importante en la “esclavitud satánica”. Los ecos de POSSESSED o de DARK ANGEL están igualmente presentes como una vocal de metal negro, y la actitud melódica de las influencias suecas con una pizca de DISSECTION.

Cuando el duro vocalista y guitarrista Vlad creó NECROWRETCH hace casi diez años, se inspiró en varias fuentes extremas como IMPALED NAZARENE, NIHILIST y MARDUK, así como también en actos de death metal de Florida y Sudamérica.

Después de varios cambios en la alineación, Vlad fue acompañado por el baterista Ilmar en 2013 y NECROWRETCH inmediatamente golpeó la escena difícil cuando su debut de larga duración ‘Putrid Death Sorcery’ llegó con un impacto masivo el mismo año. Su fuerte conexión con el subterráneo se enfatizó con una compilación siguiente de material anterior bajo el nombre ‘Bestial Rites 2009 – 2012’ (2013).

Con el segundo álbum ‘With Serpents Scourge’ (2015), NECROWRETCH añadió algunos giros musicales que revelaron influencias de los pioneros suecos de la muerte negra como DARK FUNERAL, DISSECTION y NECROPHOBIC. Seguido por varios viajes y festivales por Europa y Asia, NECROWRETCH ha demostrado que el metal extremo francés sigue vivo y patadas!

Ahora los franceses han perfeccionado su espantosa visión de death metal sin perder la receta original que hizo su éxito. Apoyo para el impacto, NECROWRETCH ofrecen verdadera “esclavitud satánica”.

Track-list

1. Sprawl of Sin

2. Tredeciman Blackfire

3. Satanic Slavery

4. Evil Names

5. Hellspawn Pyre

6. Bestial Rites

7. Curse of Blasphemy

8. Verses from the Depths

Line-up

Vlad: guitar, vocals

Ilmar: drums

K. Desecrator: bass